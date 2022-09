Câmara de Bragança abre portas da igreja de S. Francisco

O Município de Bragança já tomou posse da igreja de São Francisco, vendida, em janeiro, num leilão online por 218 mil euros, e vai abrir a suas portas ao público para um concerto do pianista Miguel Pinto Ribeiro durante o Festival Internacional de Música Classica, adiantou esta quarta-feira o autarca brigantino, Hernâni Dias.

A igreja faz parte de um conjunto de dois imóveis integrados no antigo Convento de São Francisco arrematados pelo município por um total de 419 mil euros numa venda em hasta pública, por causa de uma penhora relacionada com uma dívida da Ordem Franciscana Secular de Bragança, a entidade proprietária composta por leigos.

Ainda segundo o autarca a igreja "tem excelentes condições acústicas para a realização de concertos, o que foi comprovado por técnicos".

Financiamento

A autarquia vai procurar um financiamento para realizar obras no edifício. "A igreja está disponível para o culto se algum pároco ou o administrador da Diocese de Bragança-Miranda assim o desejar. Não nos opomos. No entanto, queremos ver se a vertente cultural é compatível no futuro com a prática do culto", afirmou.

A Câmara exerceu o direito de preferência sobre a igreja do século XIII e a Casa do Despacho, integrados num edifício classificado como monumento de interesse público. "Com a posse do município fica salvaguardado o tipo de utilização da igreja, afastando a possibilidade de um privado rentabilizar o espaço para usos menos compatíveis", acrescentou.