123 infetados no surto de covid-19 da Misericórdia de Bragança

Subiu para 123 o número de infetados com covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB,) numa altura em que se aguardam resultados de testes realizados.

Tratam-se de 102 utentes e 21 colaboradores, dos quais 20 trabalham em dois dos três lares da instituição localizados na sede, Rua Emídio Navarro, avançou uma fonte oficial desta Instituição Particular de Solidariedade Social, adiantando que até agora há dois utentes internados no hospital da cidade brigantina e um terceiro que foi encaminhado para observações na unidade de saúde. A maioria dos contagiados está assintomática.

Dos testes realizados na Unidade de Cuidados Continuados, uma valência da SCMB, 126 foram negativos e 19 estão ainda a aguardar o resultado.

No total, prevê-se a realização de 329 testes nas várias valências da Santa Casa. Até à data, não foram diagnosticados casos positivos nas valências de pré-escolar e 1º ciclo, mas os resultados dos testes feitos aos funcionários ainda não foram revelados.

O primeiro teste positivo a covid-19 na SCMB foi conhecido a 23 de setembro, mas entre quarta e domingo foi sinalizado um surto com 100 utentes e 15 trabalhadores infetados. Desde então, toda a comunidade que compõe a instituição tem vindo a ser testada. No distrito de Bragança há 334 pessoas infetadas com coronavírus.