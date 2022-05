20% da população de Bragança não tem médico de família

Situação é mais grave no município onde há 6800 utentes sem clínico, mas no distrito o número duplicou para 9713 no primeiro trimestre do ano.

O número de utentes sem médico de família no distrito de Bragança duplicou no primeiro trimestre deste ano. Atualmente, são 9713 os cidadãos que estão a descoberto nos 14 centros de saúde, segundo os dados do Portal da Transparência. Seis médicos aposentaram-se em dezembro e ainda não foram substituídos.

Só no concelho de Bragança, onde o problema é mais grave, 6800 pessoas não têm clínico. "É cerca de 20% da população do concelho de Bragança que não tem médico de família", criticou o presidente da Câmara, Hernâni Dias, referindo ainda que a carência poderia ser colmatada com a contratação de, pelo menos, quatro novos profissionais.