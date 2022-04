Um homem com cerca de 70 anos morreu, esta segunda-feira, na sequência de um acidente com um trator agrícola em Macedo do Mato, no concelho de Bragança.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Izeda, Óscar Esménio, o trator agrícola capotou arrastando a vítima, que foi colhida pelo veículo, sofrendo vários ferimentos graves que se revelaram fatais.

O óbito foi declarado no local pelo INEM.