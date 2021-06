Jovem cabo-verdiano afogou-se em barragem de Bragança

Glória Lopes Hoje às 20:07, atualizado às 21:02 Facebook

Um jovem cabo-verdiano de 23 anos afogou-se esta tarde na barragem de Castanheira, freguesia de Gostei, no concelho de Bragança, uma albufeira de rega muito usada no verão para banhos, sobretudo pela juventude.

A vítima é um ex-aluno do curso de Desporto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), que segundo o presidente da instituição de ensino, concluiu a licenciatura em 2019, e se encontrava no local com um irmão mais novo, aluno do politécnico. O jovem mergulhou na água e não voltou à superfície. Ao contrário do que foi revelado ao JN inicialmente, o jovem já não é aluno do IPB.

Segundo uma fonte dos bombeiros foi retirado por populares que chamaram os meios de socorro. Apesar de ter sido sujeito a manobras de reanimação durante mais de uma hora, não sobreviveu. O presidente do IPB, Orlando Rodrigues, indicou que o jovem deu entrada no hospital em paragem cardiorrespiratória que se revelou irreversível.