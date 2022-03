Alunos do Agrupamento Emídio Garcia realizaram ação pela paz na Ucrânia

Mais de mil estudantes participaram esta sexta-feira em Bragança numa ação pela paz, organizada pelo Agrupamento de Escolas Emídio Garcia.

Foi em frente à Catedral de Bragança que jovens, professores, alguns familiares, bem como um grupo de ucranianos residentes na cidade transmontana apelaram à paz e ao fim da guerra na Ucrânia.

"É uma atividade pela paz em geral e especialmente pela paz na Ucrânia. Sentimos durante as aulas que os alunos queriam manifestar a sua solidariedade com os ucranianos que estão a sofrer", explicou Alberto Pais, docente do Agrupamento Emídio Garcia envolvido na organização.

Vários elementos da comunidade ucraniana residente em Bragança estiveram presentes, como Verónica, que está no país há 14 anos, e que agora teme pela vida dos familiares que continuam no país.

"A minha família está numa cidade próxima de Kiev, onde ainda há alguma calma, mas estamos todos preocupados com o que vai acontecer. A comunidade do meu país veio participar nesta ação para dar um pouco de apoio, mesmo à distância, porque não podemos fazer mais do isto e enviar mantimentos", referiu Verónica.