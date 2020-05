Angariados mais de 18 mil euros para comprar ventilador para o Hospital de Bragança

Glória Lopes Hoje às 17:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma campanha de solidariedade coordenada pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança (ACISB) permitiu angariar 18695 euros para comprar um ventilador para o Hospital de Bragança.

A conta de angariação de fundos, criada para o efeito, foi encerrada à meia-noite do dia 1 de maio e reuniu donativos que permitiram adquirir "o ventilador recomendado pelos profissionais dos serviços do Hospital de Bragança custou, exatamente, 17835 euros (valor com IVA)", informou a ACISB.

Os donativos excedentes, 860 euros, serão utilizados na aquisição de equipamentos de proteção individual, para os profissionais de saúde.

A campanha teve o seu início pela iniciativa de empresários brigantinos que desafiaram aquela associação comercial a coordenar o processo.

"A ACISB aceitou o repto e não poupou esforços em divulgar, conseguindo a adesão de muitos empresários locais, muitos cidadãos individuais, muitas Juntas de Freguesia de todo o distrito de Bragança (com exceção das freguesias do concelho de Bragança que desenvolveram outra campanha de solidariedade própria), e até de algumas figuras públicas naturais de Bragança, como é o caso de Pizzi, o internacional de futebol que atualmente joga pelo Benfica.