Associação de Bragança lança campanha em defesa do comércio local

Hoje às 17:42 Facebook

Twitter

Partilhar

"Eu compro local! Compro Bragança; Compro Trás-os-Montes; Compro Portugal" foi o slogan escolhido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Bragança (ACISB) para sensibilizar a comunidade para a necessidade de apoiar a economia da própria terra.

"Quando falamos de economia falamos, de uma forma transversal, dos produtores, dos grossistas, dos retalhistas, dos serviços, da atividade comercial e empresarial em geral", clarifica Anabela Anjos, secretária geral da ACISB. Os argumentos para esta "preferência" prendem-se com a necessidade de manter postos de trabalho, de garantir a continuidade das atividades económicas abertas no concelho e na região, e de salvaguardar as questões sociais que, com efeitos nefastos da crise, podem atingir todos.

Leia mais em A Voz de Trás os Montes