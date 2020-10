Atraso da vacina da gripe obriga unidade de saúde de Bragança a alterar datas

Glória Lopes Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSN) esclareceu, esta tarde de segunda-feira, que houve necessidade de alterar a calendarização da vacinação contra a gripe em alguns concelhos do distrito de Bragança, "tendo em conta o aumento significativo da afluência da população à toma da vacina e na sequência do atraso na entrega, por parte do laboratório da indústria farmacêutica, de um dos lotes da vacina pedidos".

Face ao atraso no fornecimento da vacina a calendarização "teve de ser alterada em alguns concelhos, estando prevista a comunicação das novas datas às Juntas de Freguesia com a maior brevidade possível", explica a ULSN.

Fonte oficial da instituição garante que a vacinação nas aldeias vai prosseguir através das equipas de Enfermagem dos Cuidados de Saúde Primários, continuando os profissionais a deslocar-se às localidades numa ótica de proximidade com os utentes.

A vacina contra a gripe sazonal será assim administrada a todos os utentes que manifestaram ou venham a manifestar essa vontade, quer nas aldeias, quer nos Centros de Saúde que integram a ULS do Nordeste, estando a ser desenvolvidos todos os esforços no sentido de prosseguir com a campanha de vacinação no distrito de Bragança.