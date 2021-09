Atropelamento e fuga na passadeira deixa homem ferido com gravidade

Glória Lopes Hoje às 10:33 Facebook

Um homem, com 44 anos, ficou gravemente ferido na sequência de um atropelamento quando atravessava uma passadeira, esta manhã de quinta-feira, em Bragança. Condutor pôs-se em fuga sem prestar assistência.

A vítima circulava na Rua General Gabriel do Espírito Santo, que cruza com a Avenida Amaro da Costa, em frente à Catedral de Bragança, cerca das 9.20 horas, quando foi colhido por um automóvel. "Supostamente o homem estaria a cruzar na passadeira quando um veículo ligeiro o terá atropelado e projetado para o passeio com violência", explicou uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Bragança responsáveis pelo socorro.

A vítima apresentava ferimentos graves na cabeça, braços e pernas, mas estava consciente. "O homem foi auxiliado por outras pessoas que passavam no local, que deram o alerta para o 112", acrescentou a mesma fonte.

Até ao momento não foi identificado o condutor do veículo envolvido no atropelamento, que abandonou o local sem dar assistência à vítima. Esta foi assistida pelos bombeiros e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Bragança, que a estabilizaram no local e procederam ao transporte para a Unidade Hospitalar de Bragança.

No socorro estiveram envolvidos quatro veículos e sete operacionais. A PSP de Bragança tomou conta da ocorrência.