Autarca de Bragança quer mais fiscalização à comercialização de castanha

O presidente da Câmara Municipal de Bragança pede mais fiscalização e controlo à comercialização de castanha na próxima campanha, dado o aumento do número de furtos nos últimos anos no distrito.

"Tem havido queixas de furtos nos próprios soutos, que em alguns casos são perpetrados por gente que vem de países de Leste para trabalhar na apanha", explica Hernâni Dias.

O distrito de Bragança é aquele onde a GNR tem registado maior número de furtos de castanha nos últimos anos. Em 2020, 10 dos 13 furtos a nível nacional, que deram motivo a queixa naquela força de segurança, foram ali reportados.

Perante esta realidade que preocupa os agricultores, o Município vai reunir-se com os produtores do concelho no sentido de consertar uma estratégia de sensibilização para este problema.