Autarcas transmontanos querem militares a vigiar fronteiras 24 horas por dia

Autoridades do distrito de Bragança querem militares a vigiar a fronteiras de Quintanilha e todas as outras que estão encerradas.

Os 12 presidentes das câmaras municipais do distrito de Bragança vão propor ao Governo o reforço da vigilância das fronteiras de passagem, designadamente com recurso ao Exército e a implementação da vigilância permanente 24 horas nas fronteiras que se encontram fechadas.

Esta decisão foi tomada numa reunião esta quinta-feira entre os autarcas transmontanos a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, o Serviço de Estrangeiros e Fronteira, a Direção-Geral de Saúde e a Segurança Social, tendo em conta a evolução da situação epidemiológica do COVID-19 a nível mundial, e a declaração do Estado de Emergência pelo Governo de Portugal, divulgou em comunicado a Comissão Distrital de Proteção Civil.

Na mesma reunião foi decidido solicitar aos órgãos de comunicação social regionais, jornais e rádios a divulgação do spot "fique em casa" de modo a sensibilizar a população para a necessidade de diminuir os contactos sociais.

No âmbito da situação atual foi constituída uma Subcomissão Distrital em monitorização diária permanente, com sede nas instalações do CDOS de Bragança, composta pela Direção-Geral de Saúde, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Segurança Social Distrital e CDOS de Bragança.