Autocarro impedido de prosseguir viagem por transportar passageiro infetado

Teve alta este domingo, pelas 9.30 horas, o motorista de um autocarro que tinha como destino França mas que ao passar por Bragança na noite de sábado acabou por ser escoltado pela PSP para o hospital local, porque um passageiro admitiu que se sentia mal, existindo suspeitas de infeção por coronavírus.

Segundo informações da unidade de saúde o motorista testou negativo e deixou o hospital. O homem, com 55 anos, que se sentiu mal, ficou internado porque testou positivo.

O autocarro havia saído da zona de Lisboa e dirigia-se a França, mas as informações obtidas dizia que o transporte estaria com as normas de segurança em vigor na distribuição dos passageiros.

O JN apurou que o autocarro, proveniente do sul de Portugal e com destino a França, quando passou por Bragança, teve a viagem interrompida devido ao passageiro que disse não se estar a sentir bem. Um segundo autocarro da mesma empresa, que já se encontrava em Espanha, também foi obrigado a regressar à origem.

A PSP deu conta que as viaturas de passageiros acabaram por regressar aos pontos de partida, tal como foi decidido pelas autoridades de saúde pública. A operação envolveu ainda a Unidade Local de Saúde do Nordeste, a PSP e o município.