Autocarro leva ciência espacial a sete cidades do Interior

Começou esta segunda-feira em Bragança o périplo do Spatiobus, um veículo itinerante equipado para realizar ações educativas centradas em aplicações e tecnologias espaciais, destinado a sensibilizar os alunos do ensino básico e secundário para estas questões, que vai passar por sete cidades do Interior.

Trata-se de uma iniciativa da Agência Espacial Portuguesa e o Centre National d'Études Spatiales (CNES), a agência espacial francesa. "É uma parceria para a realização de atividades de educação para o espaço. As crianças têm atividades lúdicas que são uma introdução à tecnologia espacial e à Física, que eles não vão esquecer nunca mais", explicou Ana Noronha, diretora executiva do Ciência Viva.

Além das explicações sobre o funcionamento de um foguetão, as crianças têm oportunidade de construir foguetões em papel e de simular o seu lançamento no espaço através de um dispositivo mecânico que lhe permitiu atingir vários pés de altitude. "É um projeto que vai passar em várias cidades do Interior para proporcionar a alunos fazer atividades relacionadas com o espaço. Constroem um foguetão em papel e fazem o seu lançamento. É uma coisa extraordinária. Dentro do autocarro fazem atividades relacionadas com um pequeno satélite e como este funciona. Bem como lhes é explicado como funcionam os satélites de observação da terra, para comunicações, etc.", referiu Marta Gonçalves, responsável pelos projetos de Educação da Agência Espacial Portuguesa.

O autocarro propriedade da associação francesa Planète Sciences desde há vários anos que percorre as estradas francesas, e que está envolvido em projetos de apoio a operações escolares, participa pela primeira vez em atividades fora de França. A viagem acontece no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França.

Além de Bragança o Spatiobus vai passar por Moimenta da Beira, Constância, Ponte de Sor, Estremoz, Lousal e Tavira. A viagem dura três semanas e os monitores do Spatiobus serão auxiliados por monitores dos centros Ciência Viva ou por professores EspAciais, um conjunto de professores com forte ligação às temáticas do espaço através da Ciência Viva.