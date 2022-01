Autocarros a metade do preço na região de Bragança

Glória Lopes Hoje às 13:08 Facebook

Medida entrou em vigor no início do ano e abrange nove concelhos. Todos passam a ter pelo menos uma ligação diária à capital de distrito.

Desde o início deste ano que viajar nos transportes públicos da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM), que abrange nove municípios do distrito de Bragança, é em média 50% mais barato e com mais oferta de carreiras.

A medida abrange Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, mas não chegou a muitos utentes do serviço. O JN confirmou ontem esse desconhecimento na estação rodoviária de Bragança, onde se pode apanhar um autocarro para os restantes municípios da CIM-TTM. "Não sabia, mas parece-me uma ótima medida, principalmente para pessoas que viajam para as vilas mais distantes do distrito de Bragança e que assim podem poupar e até viajar com mais frequência", referiu Maria Morais, reformada, residente em Bragança.</p>