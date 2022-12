Bebé de cinco meses que vivia no hospital de Bragança já foi institucionalizada

A menina de cinco meses que vivia desde que nasceu no serviço de Pediatria e Neonatologia do Hospital de Bragança já foi institucionalizada e acolhida pela Obra Kolping, onde já estão dois dos seus irmãos, adiantou uma fonte próxima da Unidade Local de Saúde do Nordeste.

Tal como havia avançado o Jornal de Notícias na edição de 22 de dezembro, a bebé, que nasceu a 27 de junho, tinha sido retirada à família, que não tem condições para cuidar dela, tal como de outros dois irmãos que estão institucionalizados na Obra Kolping em Bragança.

Até agora, a menina nunca tinha saído do hospital e vivia na maternidade, onde era muito acarinhada pelos profissionais de saúde, enquanto aguardava o desenrolar do processo judicial.