Bloco diz que Bragança é "incontactável" devido à falta de rede e cobertura de Internet

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) pede uma solução urgente para os problemas de falta de rede móvel e de acesso à Internet em várias zonas do distrito de Bragança, sobretudo nas aldeias, para dar às populações as mesmas possibilidades de acesso à tecnologia que há nas cidades.

Aquela força partidária considera que a não ser nos aglomerados urbanos, caso das cidades e vilas, a probabilidade de se conseguir rede ou cobertura de Internet, principalmente móvel, "é muito reduzida". Um dos exemplos mais flagrantes é quase a totalidade do IC5, onde não existe rede móvel, entre Alijó e Miranda do Douro, mesmo em caso de emergência.

A pandemia covid-19 que obrigou a recorrer mais ao teletrabalho, revelou ainda mais esta fragilidade do interior. Por isso o Bloco de Esquerda defende "um serviço público de telecomunicações de garantia em que distritos como o de Bragança, e outros que não dão "lucro" (único interesse dos privados) não seja esquecido em algo tão básico quanto necessário nos dias de hoje como a comunicabilidade em rede e o progresso".

Os deputados do BE já questionaram Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Silva Vieira, sobre o alargamento da cobertura territorial dos serviços de telecomunicações, "mais um, dos tantos serviços que largamente faltam ao distrito de Bragança", sublinham.

Este problema no acesso à rede móvel e à Internet agrava o isolamento das aldeias, que já sofrem de perda populacional, têm fracas infraestruturas, inerente ao processo de despovoamento, perdem serviços constantemente, a que se somam as longas distâncias entre localidades.

"Como depois, nem sequer termos a possibilidade de reduzir distâncias através de meios como a Internet ou o telemóvel, porque a rede não ajuda e por vezes só no cume isolado, e longínquo, das localidades, se consegue um mínimo de cobertura de rede móvel, este é mais um entrave ao nosso desenvolvimento; o que impede a coesão", critica o BE.