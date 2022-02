Bombeiros criam número alternativo para fintar problemas com rede Vodafone

Glória Lopes Hoje às 09:30 Facebook

​​​​​Os problemas técnicos com a rede da Vodafone estão a afetar a comunicação com os Bombeiros Voluntários de Bragança. O número de telefone fixo não está a funcionar e os utilizadores são informados que não é possível completar a chamada. A corporação disponibilizou na sua página do Facebook um número alternativo da rede móvel NOS.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Bragança "os constrangimentos estão a causar problemas nos alertas, principalmente nos CODUS-Centro de Operações de Dentes Urgentes". Este responsável explicou ainda que os pedidos de emergência estão a ser feitos pelo SIRESP.

O número de telefone dos bombeiros já chegou a estar operacional, mas Carlos Martins garante que esta terça-feira "já não dá outra vez".

A Vodafone explicou em comunicado que as falhas na rede de voz e internet se devem a um ciberataque e que, entretanto, já foram recuperados alguns serviços e que continua a tratar do problema que afeta um número significativo de clientes.