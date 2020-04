Bombeiros do distrito de Bragança têm falta de proteção individual

Glória Lopes Hoje às 18:11 Facebook

Federação de Bombeiros de Bragança queixa-se de falta de material de proteção individual nas corporações.

As corporações dos bombeiros do distrito de Bragança carecem de equipamento de proteção individual face ao contexto de pandemia Covid-19, uma vez que o pouco material recebido não é suficiente para as necessidades e para os gastos.

A falta de equipamento, nomeadamente máscaras e fatos integrais, que "não está a ser fácil para o trabalho" das corporações, é admitida pelo presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Bragança, Diamantino Lopes. As carências obrigam os bombeiros "a remediar", refere aquele responsável, com alternativas que nem sempre são as mais indicadas, como a utilização de sacos de plástico para proteção do calçado.

Várias associações têm procedido à aquisição de material, que está cada vez mais caro, outras vezes recebem donativos de particulares. "Espero que em breve, seja colocado à nossa disposição mais equipamento. Por exemplo, as máscaras precisam de ser substituídas regularmente porque a humidade que se vai acumulando cria uma superfície onde as partículas aderem mais facilmente. Foram distribuídas algumas máscaras pelos homens e eles vão gerindo o equipamento. A nossa preocupação vai para a saúde dos bombeiros", explicou Diamantino Lopes.