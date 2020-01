Bombeiros resgatam burro que caiu ao rio em Bragança

Glória Lopes Hoje às 10:28 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Bragança resgataram, esta manhã de terça-feira, um burro que caiu ao Rio Fervença, na zona do Bairro da Coxa, naquela cidade.

O alerta partiu da PSP, pelas 8.55 horas e os voluntários mobilizaram vários elementos para o local para realizar a operação de salvamento. O segundo comandante dos Bombeiros, Carlos Martins, adiantou que o animal "já está na margem e em segurança".

Populares que se encontravam no local contaram ao Jornal de Notícias que o animal estava preso num terreno, com outros, mas que se deve ter soltado e entrado ou caído no rio.

"Tudo indica que o burro estava na água há vários horas. Havia outros dois nas redondezas e este deve ter caído ou entrado no rio e não conseguiu sair", explicou Carlos Martins.