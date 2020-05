Bragança ajuda a pagar rendas de casa com um apoio até 100 euros

Glória Lopes Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Bragança criou o Fundo Municipal de Emergência de Apoio ao Arrendamento para Habitação para atenuar as dificuldades sentidas por famílias em situação de pobreza e de exclusão social no que respeita ao acesso à habitação, concedendo uma ajuda até 100 euros mensais por agregado.

O apoio ao arrendamento é concedido sob a forma de um subsídio de renda mensal, a partir do mês da decisão de atribuição até 31 de dezembro de 2020

O contexto de pandemia agravou a situação de várias famílias "mais expostas aos diferentes fatores de vulnerabilidade, como processos de separação, criando situações de monoparentalidade, de doença crónica e de deficiência/incapacidade adquirida, entre outros", referiu fonte da câmara.

O Fundo Municipal de Emergência de Apoio ao Arrendamento para Habitação é para o município uma resposta célere e transitória às dificuldades de acesso à habitação, através da atribuição de um subsídio de renda, quando não seja possível o arrendamento em habitação social. A câmara vai abrir de imediato as candidaturas, que serão sujeitas a uma fórmula que terá em conta os rendimentos do agregado familiar e as despesas.