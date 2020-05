Bragança cria fundo de meio milhão para apoiar as empresas do concelho

Glória Lopes Hoje às 20:12 Facebook

Para ajudar as microempresas do concelho de Bragança a aliviar os problemas económicos decorrentes da pandemia covid-19, a câmara municipal criou um fundo de emergência no valor de meio milhão de euros.

"Muitas empresas estiveram encerradas cerca de dois meses, algumas estão a reabrir, estiveram este tempo sem faturação. O nosso objetivo é ajudar o comércio local e fazer com que possam ganhar alguma capacidade, embora os apoios não sejam de muitos milhares de euros porque não tínhamos capacidade para isso", explicou o autarca brigantino, Hernâni Dias. O montante máximo da ajuda financeira é de 1500 euros.

Podem candidatar-se a estas ajudas as empresas com menos de dez trabalhadores com sede no concelho. A medida abrange empresários que exerçam a sua atividade em nome individual ou enquanto sócios gerentes de sociedades comerciais, que não tenham excedido, em 2019, um volume de negócios de cem mil euros e, exclusivamente, aos empresários cujo rendimento bruto familiar, em sede de IRS, não tenha ultrapassado, no ano de 2018, o valor de trinta mil euros.

O pequeno comércio local é uma das preocupações do autarca. "Cafés, restaurantes mas também barbeiros, cabeleireiros e outras lojas que estiveram sem trabalhar. Queremos dar um contributo para a recuperação deste tipo de empresas, para que não caiam em situação de insolvência ou de encerramento", afirmou Hernâni Dias.

Os beneficiários do apoio concedido ficam obrigados à manutenção dos postos de trabalho, alocados aos respetivos estabelecimentos, até 31 de dezembro deste ano. O período de candidaturas decorre entre os dias 25 de maio e 15 de junho.