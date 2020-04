Bragança e Mirandela reforçam capacidade para realização de testes de Covid-19

Glória Lopes Hoje às 12:02 Facebook

Municípios de Bragança e Mirandela criam centros de testes ao novo coronavírus com capacidade para a realização de 400 por semana.

A partir desta sexta-feira, os concelhos de Bragança e de Mirandela passam a contar com espaços para a realização de testes à Covid-19, um serviço complementar ao da Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE). Os centros de testes das duas cidades foram criados ao abrigo de uma parceria entre os Municípios de Bragança e Mirandela, o Hospital Privado de Bragança e o Hospital Terra Quente, com a colaboração de um Laboratório com implantação nacional, devidamente credenciado para o efeito, com convenção com o Serviço Nacional de Saúde.

Os dois Centros de Testes Covid-19, um em Bragança (localizado junto ao pavilhão Arnaldo Pereira) e outro em Mirandela (localizado no Hospital Terra Quente) terão capacidade para realizar 400 testes por semana e têm como objetivo " aumentar a capacidade da região tendo em conta a situação do distrito, com população envelhecida e muitos institucionalizados, já que poderão servir os outros 10 concelhos do distrito de Bragança", referiu o presidente da câmara brigantina, Hernâni Dias.

A população que deseje fazer os testes pode-se dirigir-se ao centro de Bragança (segunda, quarta e sexta-feira) e Mirandela (terça, quinta-feira e sábado), que funcionem em modelo de "drive-thru", a título privado ou através de seguros de saúde. "A ideia é agir por prevenção e antecipação e não apenas por reação. Fazer testes imediatamente, não estar a correr quando se identifica que num determinado lar de idosos já existem pessoas infetadas", destacou Hernâni Dias.

Segundo dados recolhidos pelo autarca de Bragança entre 11 e 31 de março foram realizados 326 testes no âmbito da ULSNE no distrito de Bragança. O presidente da ULSNE, Carlos Vaz, garantiu que a capacidade de realização de testes nesta entidade "ainda não foi esgotada e está longe disso", e que até quarta-feira foram realizados 848 testes na região. Nos últimos dias têm sido realizados em vários lares de idosos, mas considera a iniciativa dos municípios bem vinda, "porque é complementar e sempre que a ULSNE necessite usaremos esse sistema", sublinhou o responsável.

A ULSNE tem cinco equipas preparadas para fazer os testes e uma carrinha móvel em Macedo de Cavaleiros para realizar testes. "Sempre que a saúde pública nos solicite nós vamos. Ontem fizemos 96 testes num lar de idosos", garantiu Carlos Vaz.

No distrito existem 430 instituições particulares de solidariedade social, com cerca de três mil pessoas entre funcionários e utentes.