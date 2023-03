Bragança gasta 100 mil euros para ajudar a pagar rendas de casas

Glória Lopes Hoje às 22:10 Facebook

A Câmara de Bragança assinou, esta segunda-feira, contratos de apoio ao pagamento de rendas com 98 habitantes no concelho, de um total de 105 que se candidataram à ajudas municipais. Ao todo, o município prevê gastar cerca de 100 mil euros no apoio este ano.

"Estes apoios foram definidos no ano de 2020, na altura da pandemia de covid-19, porque se entendeu que havia famílias em grande situação de vulnerabilidade social e decidimos criar um programa de apoio permanente ao pagamento de rendas de casas", explicou Hernâni Dias, presidente do executivo municipal.

A adesão a este programa tem vindo a aumentar. "No ano de 2020 tivemos 27 famílias apoiadas, em 2021 subiu para 47, em 2022 cresceu para 57. Este ano, praticamente, duplicamos o número de famílias, são mais de 210 pessoas que beneficiam", acrescentou o autarca dando conta que a maioria dos beneficiários "são famílias monoparentais".

Numa altura em que o problema da falta de habitação se coloca a nível nacional e também no concelho de Bragança, com as rendas a disparar, a Câmara faculta esta ajuda durante um ano. "Têm de ter contratos de arrendamento formalizado. Em média damos um apoio entre 50 e 100 euros por mês às famílias cujo rendimento não ultrapassa o IAS [indexante de apoios sociais]", acrescentou.

Para o autarca o aumento do número de candidaturas deve-se ao maior conhecimento do programa da Câmara "e não ao aumento do valor das rendas".

Na habitação social do município, cerca de 276 fogos, a média das rendas anda pelos 18 euros..