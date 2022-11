Bragança não quer perder serviços para o Porto

Glória Lopes Hoje às 18:34 Facebook

Os autarcas do distrito de Bragança estão preocupados com a possibilidade de se vir a perder serviços depois de o Governo ter aprovado uma resolução que determina início do processo de transferência e partilha de atribuições dos serviços periféricos da administração direta e indireta do Estado, para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).

Em causa está a transferência nas áreas da economia, cultura, educação, formação profissional, saúde, conservação da natureza e das florestas, infraestruturas, ordenamento do território e agricultura.

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) está instalada em Mirandela, onde a presidente da Câmara gostaria que se mantivesse. "Foi uma luta que a sede da DRAPN fosse localizada na região. Nós temos instalações e recursos humanos. Faz todo o sentido que a CCDR-N mantenha as competências descentralizadas no território, sobretudo a da agricultura que está num território agrícola. Não é justificável que serviços da agricultura deixem o Interior", afirmou Júlia Rodrigues, autarca mirandelense eleita pelo PS.