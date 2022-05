Bragança não seduz famílias do litoral

Glória Lopes Hoje às 10:26 Facebook

Nenhuma das quatro famílias que concorreram ao concurso "Bragança. Liberdade para Recomeçar", lançado pelo município, que convidava casais do litoral a passar um mês no concelho com tudo pago, acabou por fazer as malas para a cidade transmontana.

Testar uma vida sem stresse e ver as possibilidades de se fixar no interior foi "uma experiência ótima", contou um ano depois Mia Freitas, uma das participantes, que se instalou num pombal na aldeia de Santa Comba de Rossas. Porém, não boa o suficiente para se mudar.

Os outros três casais aceitaram também o desafio em plena pandemia, logo após o confinamento de abril do ano passado. Tal com Mia e Frederick Flade, o companheiro, a maioria ainda não regressou ao Nordeste Transmontano. "Ainda não tivemos oportunidade, porque temos tido muito trabalho", admitiu Mia.