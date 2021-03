Bragança reduz para metade o preço do abate de animais no matadouro

Glória Lopes Hoje às 14:32 Facebook

A Câmara Municipal de Bragança vai reduzir em 50% o preço do abate de animais no matadouro municipal, entre 15 de março e 30 de junho. A crise decorrente da pandemia provocou uma quebra de 40% nos abates naquela unidade, comparativamente com o ano passado.

Já em 2020 o município de Bragança também reduziu para metade o preço do abate de animais, uma medida que, entre junho e dezembro, representou um apoio no valor de 31.207,77 euros aos criadores e clientes desta unidade.

Para beneficiarem da redução, os clientes não podem ter dívidas superiores a 60 dias e a cinco mil euros (cumulativamente), referentes a serviços prestados pelo matadouro.

Trata-se de uma medida que "visa apoiar a pecuária e assume particular importância numa época de crise, em que a pandemia resultou em quebras até 80% nas vendas de carne, originando dificuldades no escoamento de produto", explica fonte da autarquia.

No que respeita ao setor da pecuária, a autarquia comparticipa, também pelo segundo ano, a totalidade das ações de profilaxia médica e sanitária, nomeadamente as vacinas da tuberculose bovina, brucelose bovina e dos pequenos ruminantes (ovinos e caprinos), integradas no Programa Sanitário da DGAV, previstas para o ano de 2021.