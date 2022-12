Bragança repensa obras no castelo que geraram indignação

JN/Agências Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, disse esta sexta-feira que o município está a repensar as obras no castelo da cidade, que foram suspensas depois da "indignação" expressa nas redes sociais com os materiais usados.

Em causa está uma empreitada de 800 mil euros para melhorar a mobilidade em toda a zona histórica de Bragança, nomeadamente para pessoas em cadeiras de rodas ou para transporte de carrinhos de bebés.

A câmara municipal começou a empreitada pela zona do castelo, com a colocação de granito em passeios em volta de monumentos como a Igreja de Santa Maria e a Domus Municipalis e um largo adro na entrada do castelo.

PUB

Em meados de novembro, a obra deu polémica com fotos e críticas nas redes sociais, devido ao contraste e dimensão da cor e material do novo granito com as antigas pedras escuras do piso daquela zona.

A Câmara de Bragança levantou, imediatamente a seguir, o granito que tinha sido colocado e o presidente Hernâni Dias reconheceu hoje, na Assembleia Municipal, que o "cromático" não resultou, mas com um reparo aos que argumentavam com o peso histórico do piso existente.

"A calçada do castelo tem 27 anos. Se considerarmos que 27 é histórico, então nós, alguns de nós, já somos pré-históricos", ironizou.

O autarca afirmou que já tinham decidido alterar o que estava a ser feito antes das publicações nas redes sociais e garantiu que o projeto está a ser repensado com as entidades competentes, nomeadamente da tutela da Cultura que deu parecer positivo à empreitada suspensa.

"Nunca, em circunstância alguma, foi intenção do município destruir nada. É fazer o que é o melhor a favor dos munícipes, nomeadamente a mobilidade", salientou.