Câmara de Bragança cria fundo financeiro para apoiar as empresas

Município cria fundo de 350 mil euros para apoio extraordinário às pequenas empresas do concelho.

O Município de Bragança vai criar um Fundo Municipal de Emergência de Apoio Empresarial para "Proteger a Economia e o Emprego", com uma dotação financeira de 350 mil euros, para ajudar, a fundo perdido, as empresas com sede ou domicílio fiscal no concelho.

Trata-se de uma ajuda extraordinária para empresas que tenham até 25 trabalhadores, com um registo de quebras de faturação igual ou superior a 25%, adiantou ao Jornal de Notícias o presidente da Câmara Municipal, Hernâni Dias.

Estes apoios têm como objetivo auxiliar as empresas a fazer face aos problemas de tesouraria decorrentes das novas restrições inerentes à entrada em vigor do Estado de Emergência, no território nacional, e de forma particular nos concelhos com maior risco de contágio, onde se incluiu Bragança, agravando necessariamente o funcionamento das atividades económicas, "torna-se urgente mitigar o impacto negativo nas empresas e trabalhadores, com sede/domicílio fiscal no concelho de Bragança, especialmente as micro e pequenas empresas", acrescentou o autarca.