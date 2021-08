Camião leva concertos aos bairros de Bragança

Glória Lopes Hoje às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Trinta bandas e cerca de 30 músicos vão participar no "Verão na Praça Rua... Porque Bragança não para", que decorre entre 7 e 21 de agosto. A música vai andar pela cidade num camião.

O município de Bragança decidiu recuperar o tradicional "Verão na Praça", que anualmente juntava dezenas de bandas locais na Praça Camões, adaptando-o às regras sanitárias impostas pela pandemia covid-19. "Este evento sai, assim, à rua, para chegar diretamente às pessoas, percorrendo os vários bairros e eixos estruturantes da cidade à boleia de um camião palco", informou fonte da Câmara de Bragança.

O camião tem um percurso diurno destinado às principais artérias de Bragança, com enfoque nas zonas comerciais (das 18 horas às 19 horas), e oito itinerários noturnos, nas diferentes zonas residenciais (das 21 horas às 22 horas).

Trata-se de um "projeto de continuidade" em consonância com a programação do município, que este ano se designa de "Verão na Praça Rua... Porque Bragança não para", com o intuito de apoiar e divulgar o trabalho dos músicos locais, ao mesmo tempo que se assinalam, da forma mais segura possível, as Festas de Bragança.