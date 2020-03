Cancelada a Feira das Cantarinhas, a maior de Bragança

Glória Lopes Hoje às 19:20 Facebook

A pandemia Covid-19 levou a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Bragança (ACISB) cancelar a Feira das Cantarinhas, o mais antigo e emblemático mercado ao ar livre desta cidade, que todos os anos no primeiro fim de semana de maio junta cerca de 500 comerciantes pelas ruas.

Foi igualmente cancelada a Feira de Artesanato, que se realiza na mesma altura. "Este ano, de acordo com as previsões das autoridades de Saúde, não haverá condições para a realização de qualquer evento nessa data, uma vez que, uma das recomendações para controlar a situação pandémica é evitar o contacto social e as previsões indicam que o problema pode persistir até finais de maio" justifica a ASCISB.

A associação explica que a Feira das Cantarinhas, da qual não há memória que tenha sido interrompida, voltará a ser realizada no próximo ano. Podem contar connosco para 2021, com o nosso trabalho e determinação, na organização de uma Feira forte como sempre fizemos", garante a ACISB que decidiu cancelar os eventos em articulação com o município de Bragança, que ajuda e financia as feiras.