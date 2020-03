Cancelados todos os eventos nas Terras de Trás-os-Montes

Glória Lopes Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Nove municípios da CIM Terras de Trás-os-Montes cancelaram feiras, espetáculos e encerraram equipamentos públicos, face à ameaça da propagação do Covid-19.

A Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes (CIMTT), cujo Conselho Intermunicipal reuniu esta quarta-feira em Miranda do Douro, decidiu implementar um conjunto de medidas preventivas para prevenir o novo coronavírus, "por tempo indeterminado", frisando que ainda "não há casos confirmados de infeção" no território.

A CIM decidiu cancelar a realização de feiras (semanais, quinzenais, mensais e temáticas), bem como cancelar as atividades em todos os equipamentos culturais, incluindo as projeções cinematográficas, e outras que sejam organizadas e promovidas pelo município ou em parceria. Na lista das decisões, está ainda a suspensão da utilização das piscinas municipais e dos restantes equipamentos desportivos, estando apenas autorizados os treinos e competições oficiais para equipas e atletas federados. E nestes últimos, não está autorizada a assistência de público.

Embora se mantenham abertos e em funcionamento, os serviços municipais das nove câmaras que integram esta comunidade apenas deverão ser procurados em situações urgentes e inadiáveis, devendo ser privilegiado o contacto telefónico ou o e-mail.

A CIM recomenda ainda às Freguesias e Uniões de Freguesias dos concelhos e ao movimento associativo do território, em geral, que evitem a organização de eventos ou iniciativas que envolvam o ajuntamento de pessoas. "A aplicação destas medidas será alvo de revisão à medida que as circunstâncias epidemiológicas evoluírem e em função das orientações emanadas pela DGS", explica a CIM no mesmo comunicado.