Casa devoluta destruída por incêndio em Bragança

Um incêndio destruiu uma casa devoluta esta madrugada em Bragança. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários não há vítimas a lamentar deste fogo que deflagrou por volta das 4.30 horas, e cujo alerta via 112 dava conta que haveria uma pessoa no interior.

"No local as equipas verificaram que não havia ninguém ferido, pois a casa estava desabitada", referiu uma fonte do comando dos Bombeiros de Bragança.

A moradia foi totalmente tomada pelas chamas, mas os 11 bombeiros da corporação de Bragança, apoiados por cinco veículos, conseguiram suster o fogo que não se propagou a outras três habitações contíguas na Rua dos Teixos, no Bairro da Mãe d"Água.

PUB

O incêndio foi dominado ao fim de 20 minutos de intervenção, mas as operações de rescaldo prolongaram-se para mais duas horas.

Além dos bombeiros, no local esteve ainda a PSP, que agora vai investigar a origem do incêndio.