Cidadãos unem-se contra a instalação de minas de volfrâmio

Um grupo de cidadãos criou um novo movimento cívico, o UIVO - para uma Reserva da Biosfera Meseta Ibérica livre de minas, que se propõe lutar contra a instalação de uma exploração mineira a céu aberto em Calabor (Espanha) a cerca de dois quilómetros da fronteira portuguesa, nomeadamente da aldeia de Rio de Onor, próxima da área do Parque Natural de Montesinho.

A intenção de instalar esta exploração de volfrâmio foi avançada pelo JN a 14 de agosto de 2020, numa altura em que o projeto era praticamente desconhecido. O Estudo de Impacte Ambiental do projeto foi submetido a consulta pública estando em fase de avaliação.

O UIVO defende que as minas "comprometem a qualidade e reputação dos produtos endógenos, situação que vai agravar a longo prazo os problemas já insustentáveis da perda de população e abandono das aldeias, com consequências graves para a proliferação dos incêndios e disseminação de espécies vegetais invasoras e destroem ou prejudicam gravemente o património natural e a qualidade ambiental da região, como a paisagem, a fauna, a flora, a salubridade dos solos, as águas subterrâneas e superficiais, o ar, o silêncio, o que obstaculiza inúmeros projetos que têm vindo a afirmar-se no âmbito do turismo da natureza".

Para o UIVO as minas "assentam numa falsa premissa de que não há desenvolvimento sem destruição do património das regiões de baixa densidade e os estudos requeridos para a sua avaliação carecem de rigor não permitindo uma real avaliação do que está em jogo".

Do lado espanhol também já mobilização para criar um movimento com o mesmo propósito.