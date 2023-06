Comida tradicional para juntar alunos estrangeiros em Trás-os-Montes

Objetivo é reforçar a multiculturalidade na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Os estudantes brasileiros Heloísa Barbosa, Camila Meyners, Betina Baleiro, Sofia Pomaro e Artur Alencar apresentaram, na quarta-feira, aos seus colegas de outras nacionalidades o que acreditam serem os "pratos mais típicos" do Brasil: o pão de queijo, o brigadeiro e o beijinho. O primeiro é um salgado e os outros dois são doces. Pelo seu lado, Assana Baldé, da Guiné-Bissau, preparou, com as colegas, Janini Lopes e Vanila M"Bana, o tradicional caldo de mancarra, feito com pasta de amendoim, carne de frango e arroz.

Todos eles estudam na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), que ontem celebrou o seu Dia Internacional com a iniciativa "Da cozinha à prova". Decorreu na chamada "Kitchen Lab", ou laboratório de cozinha. Foi um dia de partilha cultural entre alguns dos mais de mil jovens oriundos de 54 países, que estudam nesta universidade.