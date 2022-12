Condições dos tribunais preocupam autarcas de Trás-os-Montes

A falta de condições de trabalho nos edifícios dos tribunais, que servem os nove concelhos da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIMTTM), preocupam os autarcas destes territórios.

"As condições deficitárias dos edifícios, em muitos dos casos, impedem o normal funcionamento dos serviços", refere a CIM num comunicado.

Segundo a CIM, estão em causa "constrangimentos que afetam os funcionários das instituições, mas também as populações que servem".

O Conselho intermunicipal da CIM das Terras de Trás-os-Montes reuniu-se com o juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Bragança para avaliar a situação e as necessidades dos palácios da justiça. "Esta é uma situação que se arrasta no tempo e que urge resolver. Daí que, e de modo a estudar e encontrar soluções para este problema, o Conselho Intermunicipal tenha decido solicitar uma reunião ao secretário de Estado da Justiça", adianta a CIM na mesma nota.