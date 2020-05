Construção do Museu da Língua Portuguesa começa dentro de meio ano

Glória Lopes Hoje às 11:14 Facebook

As obras de construção do Museu da Língua Portuguesa, em Bragança, tem início previsto para o próximo mês de novembro com um prazo de conclusão estimado até 2022.

A abertura do procedimento "Empreitada de Obras Públicas - Museu da Língua Portuguesa" foi aprovada na segunda-feira, sendo uma das intervenções incluídas no Plano no Estratégico de Desenvolvimento Urbano que está em curso na cidade de Bragança e que conta com a renovação de duas avenidas.

Trata-se de um investimento no valor de 10 milhões de euros para a reabilitação dos antigos silos da EPAC, cujo interior será totalmente transformado para a instalação do museu, um projeto único no país.

"Considerado como um equipamento importante para a afirmação da cidade e da região, sobretudo ao nível da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o projeto (que passará a ser o segundo existente em todo o Mundo) deverá ter um elevado impacto na região e, mesmo, no País não só a nível cultural, mas, também, económico. Assim sendo, estima-se que, em 2025, se verifique um resultado global anual na ordem dos 3,3 milhões de euros", indicou uma fonte do município.

A autarquia acredita que este museu pode atrair turistas à região, bem como qualificar a oferta do Instituto Politécnico de Bragança, sobretudo em áreas relacionadas com a Língua e Cultura Portuguesas, reforçar a rede de equipamentos culturais do concelho e reabilitar e transformar a área urbana envolvente.