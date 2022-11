Correção de obra polémica junto ao castelo de Bragança

Câmara assume reajustes nos acessos para "minimizar o impacto visual"

O Município de Bragança vai corrigir as obras que estão a decorrer na cidadela do castelo e na zona história, para melhoria da mobilidade e da acessibilidade ao local e aos monumentos, que deram azo a polémica face ao impacto visual do material usado nos passeios e corredores.

O presidente da Câmara, Hernâni Dias, admitiu que será feita uma mudança na intervenção. "Serão feitas correções para minimizar o impacto visual e as questões de segurança, que já estava assegurada porque o granito colocado é antiderrapante", afirmou o autarca, escusando-se a fazer mais comentários sobre o assunto.

A intervenção urbanística indignou os que residem dentro das muralhas, bem como muitos moradores de Bragança, que consideram os materiais usados não adequados à nobreza da zona do castelo. A obra acendeu as redes sociais durante a semana, com comentários muito negativos por parte dos brigantinos que não gostaram de ver o tipo de granito acinzentado usado nos passeios, em novos corredores e no acesso aos monumentos, nomeadamente ao castelo, à igreja de Santa Maria e Domus Municipalis.

A empreitada está orçamentada em cerca de 800 mil euros.