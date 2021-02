Deixou filhos sozinhos cinco dias em Bragança para ir a cabeleireiro em Lisboa

Glória Lopes Hoje às 07:41 Facebook

PSP resgata cinco crianças, as mais novas com um ano, de casa em Bragança. Estavam sujas e rodeadas de lixo, ao cuidado de irmão.

Cinco crianças, as mais novas com um ano de idade, foram resgatas pela PSP numa casa em Bragança, onde estavam há cinco dias sozinhas, rodeadas de lixo e sem higiene, depois de a mãe ter viajado para Lisboa, para ir ao cabeleireiro. Estavam ao cuidado do irmão mais velho, de 12 anos. A mãe incorre na prática de um crime de exposição ou abandono.

Os mais novos são gémeos e os restantes têm quatro e seis anos. O mais velho não mantinha qualquer ligação à escola, nem ao ensino à distância. Era uma amiga da mãe que lhes levava comida. Foi através de uma denúncia de um cidadão, que ouviu outra pessoa contar que as crianças tinham sido deixadas sozinhas, que o caso chegou ao conhecimento da PSP de Bragança.