Descobrir as Terras de Trás-os-Montes em nove passos

"Nove Passos nas Terras de Trás-os-Montes" é a última proposta da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes para atrair turistas à região.

Trata-se de um projeto que propõe rotas pedestres nos nove concelhos deste território (Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vimioso, Vila Flor e Vinhais), nove passos, nove percursos, nove temas naturais "para descobrir e desconfinar em contacto com a natureza".

A Comunidade Intermunicipal (CIM) pretende deste modo dar a conhecer a natureza da região, através de nove percursos temáticos sinalizados naqueles municípios, um território que dispõe de dois parques naturais, o de Montesinho e o do Douro Internacional, e ainda a paisagem protegida do Azibo, áreas que cobrem mais de 40% de um território totalmente inserido na Reserva da Biosfera Transfronteiriça (RBT) Meseta Ibérica.

"Em cada passo, é proposto um percurso cuidadosamente delineado para dar a conhecer um tema natural específico, que caracteriza e distingue as áreas onde se insere", salienta a CIM, sublinhando que o projeto está direcionado especialmente para os que apreciam o contacto direto com a natureza, a exploração da biodiversidade, geologia e paisagem.

As viagens podem ser facilitadas através do material informativo disponibilizado, como um site 9passos.cim-ttm.pt/ e um passaporte de modo a estimular o visitante a percorrer todos os percursos existentes. Foi ainda criada uma Aplicação, a APP Nove Passos nas Terras de Trás-os-Montes, disponível para IOS e Android, que permite a navegação pelos percursos. Nesta APP, são também identificados diversos pontos de interesse relacionados com fauna, flora, geologia e paisagem, incluindo os melhores locais para a observação do tema de cada percurso.

Em Alfândega da Fé recomenda-se o "Percurso dos Lagos do Sabor" durante a primavera. Em Bragança, a observação de veados, a altura mais propícia para caminhar pelo percurso Biosptos (com início em Rio de Onor) é o outono. Em Macedo de Cavaleiros, a observação das Aves aquáticas da Paisagem Protegida da Albufeira Azibo, o "Trilho Quercus" tem mais interesse na primavera e os 4,4km do "Percurso de Vale de Lobo", em Mirandela, devem ser percorridos também na primavera. O inverno é a melhor estação para realizar o "Percurso da Cascata da Faia da Água Alta", em Mogadouro. As galerias rupícolas existentes no "Percurso Vilarinho das Azenhas a Ribeirinha", em Vila Flor, devem ser visitadas na primavera e início do verão. A altura mais propícia para observar a fauna do rio Angueira, no "Percurso do Castelo de Algoso", é a primavera. As borboletas e outros invertebrados existentes no "Percurso Biospots", em Vinhais (Parque Biológico de Vinhais), podem ser vistos com mais facilidade durante a primavera. O percurso de "São João das Arribas", em Miranda do Douro, é deslumbrante na primavera.