Despiste de moto 4 provoca um ferido grave

Um homem, com 26 anos, ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste com uma moto 4 esta tarde de domingo, num caminho rural em Bragança.

A vítima foi assistida no local pelos profissionais da VMER, mas teve de ser transportada para o Hospital de Bragança devido à gravidade do seu estado de saúde.

O segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Bragança, Carlos Martins, indicou que o socorro envolveu seis operacionais e uma ambulância todo o terreno e ainda uma patrulha da GNR.

O acidente teve lugar num caminho rural perto do Santuário da Senhora da Cabeça, próximo da aldeia de Castanheira no concelho de Bragança.

Este é o segundo acidente numa semana envolvendo uma moto 4 no distrito de Bragança. Na passada quinta-feira, um homem morreu num despiste com um destes veículos, quando circulava num caminho rural do concelho de Vila Flor.