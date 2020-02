Detido homem que ameaçou com foice várias pessoas num bar em Bragança

Glória Lopes Hoje às 19:30 Facebook

Um homem, com 50 anos, foi detido pela PSP num bar em Bragança, numa altura em que munido de uma foice ameaçava as restantes pessoas que se encontravam no estabelecimento noturno na madrugada do passado sábado.

O comandante da PSP, José Neto, indicou que se tratou de uma situação de "grande violência", uma vez que o indivíduo, que já cumpriu uma pena de prisão de sete anos, estava alcoolizado, mas consciente, e fez "contínuas tentativas em ferir as pessoas, atentando contra a vida dos demais, o que levou a uma enérgica ação policial, cujo tempo de resposta não chegou aos três minutos, o que permitiu imobilizá-lo e formalizar a detenção do mesmo".

José Neto esclareceu que a Polícia tinha um grande dispositivo na rua porque estavam a decorrer duas festas na cidade.

Mal entrou no bar O Mágico, o homem dirigiu-se ao balcão dizendo que queria beber, mas não tinha dinheiro. Perante a recusa do funcionário em servir-lhe uma bebida ameaçou-o com uma faca. Entretanto, saiu do estabelecimento e foi a casa munir-se de uma foice, mais concretamente de um podão, com o qual ameaçou quem se encontrava no local.

Quando tentou atacar um cliente, que conseguiu desviar-se do golpe, a arma branca ficou cravada numa porta, mas mesmo assim, voltou a tirá-la para tentar atacar outras pessoas. Nessa altura, os responsáveis pelo bar acionaram a PSP, cujos agentes chegaram rapidamente ao local e efetuaram a detenção. "Não houve registo de feridos entre os clientes, a não ser alguns ferimentos do próprio agressor, que, mesmo algemado, deu cabeçadas na parede", explicou o comandante da PSP.

Já na esquadra, o homem manteve as ameaças aos profissionais de polícia. O podão foi apreendido pela PSP, mas a faca não.

Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Torre de Moncorvo, o arguido saiu em liberdade mediante a medida de coação de apresentações diárias na esquadra da PSP de Bragança e a interdição em aceder ao estabelecimento de diversão em causa.