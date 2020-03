Distrito de Bragança com 13 casos confirmados de coronavírus

Glória Lopes Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Há 13 casos positivos de coronavírus no distrito de Bragança, nomeadamente quatro em Mirandela, dos quais dois são enfermeiros e uma médica que, entretanto, foi para Braga e foi uma das primeiras diagnosticadas na região, dois em Lagoa, Macedo de Cavaleiros, e sete no concelho de Bragança, confirmou este domingo uma fonte oficial da Delegação Distrital de Saúde Pública ao JN.

O último a ser diagnosticado com Covid-19 é um homem, com 42 anos, funcionário público em Macedo de Cavaleiros, que terá informado a Saúde Pública que esteve em Lisboa há uns dias e que não terá relação com os outros casos registados no concelho de Bragança, designadamente o de um doente oncológico, com cerca de 70 anos, as suas duas irmãs e uma amiga.

Sobre a situação da aldeia de Lagoa, no concelho de Macedo de Cavaleiros, a responsável pela Saúde Pública Distrital, Inácia Rosa, referiu que toda a localidade está sob vigilância, mas até à data não surgiram mais casos além dos dois diagnosticados, primeiro de um emigrante de 60 anos, que veio de férias, que está internado nos cuidados intensivos, e o de um idoso com 80 anos.

O primeiro caso do distrito foi diagnosticado em Mirandela, um serralheiro de 53 anos, tio da jovem médica de 25 anos, com quem terá estado em contacto, tal como com um enfermeiro, com cerca de 30 anos, que posteriormente terá contactado o segundo enfermeiro com diagnóstico positivo daquela cidade.