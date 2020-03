Distrito de Bragança com 24 pessoas infetadas por Covid-19

Glória Lopes Hoje às 02:38 Facebook

Subiu de 15 para 24 o número de casos positivos de coronavírus no distrito de Bragança. Segundo os dados revelados esta segunda-feira pela Saúde Pública, há mais nove pessoas cujos testes à Covid-19 foram confirmados.

Pela primeira vez há casos a registar em Alfândega da Fé e Freixo de Espada à Cinta, um em cada concelho.

Mais seis em Bragança, dois deles são agentes das forças de segurança, três são da mesma família e estão relacionados com o primeiro doente que surgiu neste concelho, um homem que sofre de problemas do foro oncológico.

No domingo, uma professora, com 58 anos, também já tinha dado positivo e também ela está na mesma linha de contágio que teve início no doente oncológico, tal como outro homem de Vimioso, cujo resultado positivo foi conhecido esta segunda-feira, que também esteve em contacto com aquele doente.

No concelho de Bragança são já 15 as pessoas infetadas pelo novo coronavírus. No distrito há ainda mais dois casos em Lagoa, no concelho de Macedo de Cavaleiros, nomeadamente dois homens; em Mirandela são três homens e uma mulher; em Torre de Moncorvo uma funcionária do agrupamento de escolas também está internada com essa patologia.