Distrito de Bragança com o maior número diário de casos positivos

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde do distrito de Bragança registaram mais 24 casos de infeção por covid-19, um número diário recorde desde que começou a pandemia, há seis meses, elevando para 541 o número de casos confirmados até ao momento.

O concelho de Vimioso registou o maior aumento, com mais 10 casos positivos. Segue-se o concelho de Bragança com mais 6 pessoas infetadas. O concelho de Macedo de Cavaleiros tem mais 5 casos.

Já o concelho de Vinhais contabiliza mais duas pessoas infetadas e Mogadouro tem mais um caso ativo.

Há também o registo de mais três pacientes recuperados: dois são do concelho de Bragança e um de Vimioso, passando a haver um total de 403 pessoas já curadas da doença.

Sendo assim, os dados atualizados da pandemia no distrito de Bragança revelam que existem agora 114 casos ainda ativos da doença. O concelho de Bragança continua a concentrar o maior número de pessoas infetadas, com 28. Segue-se o concelho de Vimioso com 27 casos ainda ativos. Macedo de Cavaleiros regista 21 pessoas ainda por recuperar.

Os concelhos de Mirandela e Mogadouro têm ambos 10 casos ainda ativos, sendo que no concelho mirandelense a totalidade dos casos estão centralizados na freguesia de Aguieiras.

Vinhais com 8 casos, Torre de Moncorvo com 7 e Miranda do Douro com 3, são os restantes concelhos do distrito que ainda têm pacientes por curar.