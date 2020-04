Distrito de Bragança regista sétima morte por Covid-19

Glória Lopes Hoje às 12:25 Facebook

O distrito de Bragança registou na terça-feira a sétima vítima mortal por Covid-19. Trata-se de uma mulher, com cerca de 80 anos, utente da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais.

A vítima estava internada no Hospital de Bragança, na unidade do doente crítico, há cerca de uma semana, adiantou uma fonte da Unidade Local de Saúde do Nordeste.

A mulher fazia parte do grupo de 12 infetados pelo novo coronavírus na Santa Casa da Misericórdia de Vinhais, onde outro idoso tinha falecido após ter contraído a infeção por Covid-19. Dos restantes 10 infetados, oito são utentes, que foram transferidos da instituição para uma unidade hoteleira daquela vila e, assim separados, dos restantes cerca de 60 idosos institucionalizados, e duas funcionárias a cumprir a quarentena obrigatória.

Esta foi a terceira morte por coronavírus no concelho de Vinhais, onde no início do mês tinha morrido um homem, com 61 anos, natural da aldeia de Peleitas. Neste concelho há uma nova linha de infeção, entre a comunidade cigana radicada na aldeia de Penhas Juntas, onde um homem testou positivo, o que levou, segundo a Câmara de Vinhais, "as autoridades de saúde a realizar testes a todos os moradores do bairro onde reside o doente".

O primeiro caso de infeção por coronavírus no distrito de Bragança foi registado no dia 14 de março. Até ao momento, 232 pessoas testaram positivo à Covid-19 e 17 já recuperam.

Entretanto, o município de Vinhais decidiu reforçar as medidas de mitigação da propagação da Covid-19 e vai instalar gel desinfetante em todos os multibancos da sede do concelho e adjudicar a uma empresa a recolha dos resíduos produzidos nas instituições particulares de solidariedade social (IPSS) durante três meses, "uma vez que não podem ser depositados nos contentores do lixo normal", referiu uma fonte do município.

O município vai ainda, em articulação com o Agrupamento de Escolas D. Afonso III, tendo em conta o ensino à distância que irá decorrer no terceiro período, implementar um serviço de entrega e recolha de material pedagógico para que todos os alunos tenham acesso a todo o tipo de informação fundamental para o processo de aprendizagem.