Duas mulheres feridas com gravidade num acidente em Bragança

Um aparatoso acidente de viação no cruzamento do Zoio, no concelho de Bragança, que envolveu duas viaturas, resultou em duas mulheres feridas com gravidade e dois homens com ferimentos ligeiros.

Os feridos receberam assistência no local por parte do INEM e depois foram transportados para o Hospital de Bragança. As vítimas têm idades compreendidas entre 22 e 60 anos. A colisão entre uma carrinha de caixa aberta e um automóvel ocorreu cerca das 11.40 horas e mobilizou para o local 17 operacionais apoiados por sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Bragança, INEM e GNR.