Em cinco meses houve tantos registos no Balcão Único do Prédio como em cinco anos

Até ao final de 2023, o governo prevê que 90% da área territorial esteja registada no Balcão Único do Prédio (BUPi) - plataforma dirigida aos proprietários de prédios rústicos e mistos -, adiantou esta quarta-feira, em Bragança, Pedro Ferrão Tavares, secretário de Estado da Justiça, que fez o balanço do projeto.

Lançado há cinco anos, o BUPi conta já com 139 municípios aderentes e mais de 500 mil registos (RGG). Só este ano foram feitos 250 mil. "Conseguimos em cinco meses um número de registos iguais igual ao que se conseguiu em cinco anos, porque os municípios estão mais preparados e capacitados para fazer este projeto mesmo que a plataforma não responda como queremos", explicou Carla Mendonça, coordenadora do BUPI.

O projeto-piloto foi lançado em 2017 em 10 municípios.

O município de Bragança foi aquele que mais RGG finalizou em maio (3459), mas o autarca de Bragança apontou várias falhas à plataforma do BUPI, nomeadamente ao acesso, que demora entre 10 a 15 minutos, e às quebras no sistema que não permitem o trabalho contínuo e atrasam os registos. "O processo de georreferenciação, nomeadamente o carregamento de mapas, tem atrasos entre os 15 minutos e as duas horas. O que é inconcebível. Os técnicos nem sempre têm possibilidade de terminar o trabalho até às 18h00", criticou o autarca.

Hernâni Dias lamenta que o serviço permita ver, "a qualquer cidadão, os terrenos que já estão georreferenciados, o que dá origem a dois tipos de problema". "Primeiro, as pessoas, quando veem o seu terreno já referenciado, vão pedir explicações ao município, que não tem responsabilidade de gerir o conflito. Por outro, pessoas menos sérias podem aproveitar-se desta circunstância quando sabem que determinado proprietário não o referenciou, podem fazê-lo como sendo delas", descreveu o autarca.

Carla Mendonça deu conta que se está a trabalhar todos os dias para melhorar a tecnologia e a carregar a informação na plataforma, o que leva a que seja "um pouco mais lenta, mas que mais à frente será mais célere".

Cerca de 90% dos municípios a norte do Tejo, que não dispõem de cadastro de propriedade rústica, já aderiram ao projeto desde o início da sua implementação. Este conjunto de municípios, que cobre uma área superior a 37 mil km2, representa mais de 8,2 milhões de matrizes rústicas e uma população que ultrapassa os 4,2 milhões de pessoas.

PUB

Hoje foi ainda apresentada a app móvel do BUPi, disponível gratuitamente em todas as lojas de aplicações, que vai permitir que técnicos e outros utilizadores possam marcar terrenos com a ajuda dos seus telemóveis ou tablets, tendo para isso que se dirigir aos vértices de cada terreno e clicar no botão "marcar vértice".