Embaixador de Cabo Verde tranquiliza amigos de Giovani e espera justiça "breve"

Glória Lopes Hoje às 10:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O embaixador de Cabo Verde reuniu na quarta-feira, em Bragança, com dois dos três alunos agredidos na mesma ocasião que Giovani Rodrigues, o jovem de 21 anos que morreu no hospital dez dias depois de ter sido apanhado numa rixa, na madrugada de 21 de dezembro.

O representante cabo-verdiano em Portugal, Eurico Correia Monteiro, disse haver sinais de que o caso "de enorme gravidade" terá um desfecho "a breve trecho".

O responsável veio "conhecer o ambiente em que se vive neste momento na comunidade africana, principalmente entre a cabo-verdiana, e disponibilizar todo o apoio possível aos alunos, principalmente aos mais envolvidos e à família de Giovani", esclareceu Eurico Correia Monteiro, à saída de uma reunião no Instituto Politécnico de Bragança (IPB).

O embaixador clarificou que se deparou com uma "elevada expectativa" em relação a este caso entre os alunos, que esperam que a justiça seja feita e que os responsáveis sejam julgados. Eurico Correia Monteiro pediu que as autoridades se empenhem ao máximo no conjunto das suas competências para que esse objetivo possa ser cumprido.

Depois de ter passado pelo comando da PSP, Eurico Correia Monteiro ficou com a ideia de que as autoridades "estão empenhadas em esclarecer este assunto o mais rapidamente possível", mostrando-se confiante de que a justiça será feita e os responsáveis deste "ato grave" serão condenados, "até para uma certa tranquilidade na comunidade estudantil", sobretudo dos cabo-verdianos, que representam o maior número de alunos estrangeiros no IPB.

"Nós temos que ter - não há outro caminho que não seja o da fé na justiça - confiança de que as coisas terão que ser resolvidas e esclarecidas, mas a justiça tem o seu caminho próprio e os seus métodos de investigação", afirmou o diplomata.