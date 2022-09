Emigrantes ajudam a recuperar ligação Bragança-Portimão

Reabertura da pista de Vila Real marca retoma de passageiros. Procura foi maior em julho.

A ligação aérea regional Bragança-Vila Real-Viseu-Lisboa-Portimão tem vindo a recuperar clientes, com o número de passageiros a aproximar-se dos registados antes da pandemia de covid-19. Os emigrantes que por cá estão ou estiveram de férias são os que mais procuram as viagens de avião, pela facilidade de acesso às praias do Algarve. De carro, são mais de oito horas de distância entre Trás-os-Montes e Portimão.

Micael Lopes, emigrante em Paris, foi de férias para Bragança, mas como gosta de andar por Portugal, aproveitou para fazer praia no outro extremo do país. "Vou para Portimão. Compensa mais ir de avião, porque é bastante longe. Assim, é mais rápido e fica mais barato do que ir de carro", explicou Micael, que apanhou o avião das 13 horas em Bragança, contando estar em Portimão pelas 16. "Ainda espero ir à praia hoje", afirmou.